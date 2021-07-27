Zonguldak’ta doktor mesajdaki linke tıkladı, sosyal medya hesabı çalındı

Uzman Doktor Tarık Akar sosyal medyadan arkadaşından gelen mesajda bulunan linke tıkladı. Akar’ın hesap bilgileri dolandırıcıların eline geçti.

Zonguldak’ta sosyal medya dolandırıcıları doktorları hedef aldı.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji alanında görev yapan Uzman Doktor Tarık Akar’ın bir arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, Akar’a mesaj attı.

Mesajın arkadaşından geldiğini sanan Akar, mesajda bir internet sitesi üzerinden hastaların kendisi hakkında şikayetler yazdığını ve bunları görmesi gerektiğini okudu.

Akar, mesajda yer alan internet sitesinin linkine tıklayıp sosyal medya hesaplarının bilgilerini girdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıcılar, Akar’ın hesap bilgilerini hızlıca değiştirerek sosyal medya hesabını çaldı.

Başına gelenleri anlayan Akar, arkadaşlarını uyarmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu.

DİKKATLİ OLUNMASINI VURGULADI

Bazı doktor arkadaşlarının da bu yöntemle hesaplarının ele geçirildiğini belirten Akar, dolandırıcıların kazanç sağlanmış gibi görünen banka dekontlarını paylaşarak takipçileri inandırmaya çalıştığını anlattı.

Akar, mağduriyetlerin önüne geçmek için sosyal medya hesabı kullanan hastaların da dikkatli olmasını vurguladı.