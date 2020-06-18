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Zonguldak’ta drone ile uyuşturucu operasyonu
Evinin balkonunda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şüpheliler, drone ile takip edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.
- İHA
- 18.06.2020 - 12:50
Zonguldak'ta bir evin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 7 kişiye, drone destekli operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu yetiştiren şüphelilere düzenlediği operasyonda 106 kök Hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Drone ile gerçekleştirilen operasyonda K.B (70), Ş.D(22),S.U(57), T.K.(22), B.K.(20),O.K.(16),B.Ç(17) isimli 7 şüpheli, ekiplerce kıskıvrak yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B (70) ve Ş.D (22) isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.