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    Zonguldak'ta düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi

    Ereğli ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 22.08.2022 - 01:38
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 01:39
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    Zonguldak'ta düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi

    Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi’ndeki düğünde ilçe dışından gelen misafirlere tavuk yemeği ikram edildi. Yemekten yiyenlerden bazılarında bulantı ve kusma şikayeti başlayınca 112’ye bilgi verildi.

    31 kişi hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak iki ayrı ambulans ve özel araçlarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. 31 kişi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi.

    Kdz. Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri düğünde ikram edilen yemekten numune aldı. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi #1


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