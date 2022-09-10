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    Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı

    16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Efe Cemal D., bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarptı. Yaşanan olayda, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
    • 10.09.2022 - 21:58
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    Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda trafik kazası olayı meydana geldi.

    16 yaşındaki Efe Cemal D. yönetimindeki 16 AUE 058 plakalı motosiklet, yaya geçidinden ailesi ile birlikte sahil tarafına geçmeye çalışan bisikletli Rüzgar K. (8) ile kardeşi Araf K.'ya (6) çarptı.

    Rüzgar K., çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin altına düştü. Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e de haber verdi.

    "Bana ne oldu"

    Kazada yaralanan Rüzgar K. kendisine müdahale eden sağlık ekibine bir şeyinin olmadığını söylerken, kazanın şoku ile sağlık görevlilerine, "Bana ne oldu?" diye sordu.

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı #1

    Ehliyetsiz sürücü, gözyaşlarına boğuldu

    Yaralanan motosiklet sürücüsü Efe Cemal D. ise ehliyetin olmadığını, pazar günü sınava gireceğini, bu durumda sınava giremeyeceğini dolayısıyla ailesinin kendisine kızacağını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

    3 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa süre önce başka bir kaza yaptığını söyleyen Efe Cemal D.’yi, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

    DHA'nın haberine göre; yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı #2

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı #3

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı #4


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