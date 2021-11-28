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- Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı
Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı
Alaplı ilçesinde seyir halinde olan ehliyetsiz kurye, aniden yola fırlayan küçük kıza çarptı. Çarptışma etkisiyle havaya savrulan kız hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 28.11.2021 - 16:07
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Ali Alp Caddesi'nde seyir halinde olan 67 LJ 183 plakalı motosiklet, aniden yola fırlayan 6 yaşındaki Mürvet isimli kız çocuğuna çarptı.
KURYENİN EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Moto kuryenin ehliyetsiz olduğu belirlenirken, çarpışma etkisiyle kız çocuğu adeta havaya savruldu.
KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza şiddetiyle yaralanan Mürvet, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.