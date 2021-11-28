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    Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı

    Alaplı ilçesinde seyir halinde olan ehliyetsiz kurye, aniden yola fırlayan küçük kıza çarptı. Çarptışma etkisiyle havaya savrulan kız hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 16:07
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    Zonguldak'ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Ali Alp Caddesi'nde seyir halinde olan 67 LJ 183 plakalı motosiklet, aniden yola fırlayan 6 yaşındaki Mürvet isimli kız çocuğuna çarptı.

    KURYENİN EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Moto kuryenin ehliyetsiz olduğu belirlenirken, çarpışma etkisiyle kız çocuğu adeta havaya savruldu.

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı #1

    KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza şiddetiyle yaralanan Mürvet, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı #2

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı #3

    Zonguldak ta ehliyetsiz motosikletli küçük kıza çarptı #4

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