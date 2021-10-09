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    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı

    Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü, el frenini çekmeyi unutup araçtan indi. Kayarak ana yola çıkan araç, seyir halindeki bir araca çarptı.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 17:57
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    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, inerken el frenini çekmeyi unuttu.

    Sürücü markete girdiği sırada, otomobil kayarak ana yola çıktı.

    Trafikte seyir halinde olan araçlardan bazıları kayan otomobili son anda fark ederek frene bastı.

    VATANDAŞLAR EL FRENİNİ ÇEKTİ

    Kayan otomobil, seyir halindeki bir otomobile çarptı.

    Kazayı gören vatandaşlar, koşarak otomobilin el frenini çekti.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Yaşanan anlar, saniye saniye akaryakıt istasyonunun kamerasına  yansıdı.

    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı VİDEO

    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı #1

    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı #2

    Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı #3

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