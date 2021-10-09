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- Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı
Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı
Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü, el frenini çekmeyi unutup araçtan indi. Kayarak ana yola çıkan araç, seyir halindeki bir araca çarptı.
- DHA
- 09.10.2021 - 17:57
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, inerken el frenini çekmeyi unuttu.
Sürücü markete girdiği sırada, otomobil kayarak ana yola çıktı.
Trafikte seyir halinde olan araçlardan bazıları kayan otomobili son anda fark ederek frene bastı.
VATANDAŞLAR EL FRENİNİ ÇEKTİ
Kayan otomobil, seyir halindeki bir otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, koşarak otomobilin el frenini çekti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan anlar, saniye saniye akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı.
Zonguldak’ta el freni çekilmeyen araç, ana yola çıkıp kaza yaptı VİDEO