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    Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

    Kimliği tespit edilemeyen kişinin ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:27
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    Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

    Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.

    ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

    Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu #1

    Zonguldak ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu #2

    Zonguldak ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu #3

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