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- Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
Kimliği tespit edilemeyen kişinin ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- DHA
- 05.01.2021 - 08:28
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:27
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU
Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.