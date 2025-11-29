Zonguldak'ta engelli dernek binası, okey oynandığı için mühürlendi

- Kozlu Engelliler Derneği binası, okey oynandığı ve ruhsatsız kafeterya hizmeti verildiği gerekçesiyle mühürlendi.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, belediye meclisi kararıyla ücretsiz tahsis edilen Kozlu Engelliler Derneği binası, polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından mühürlendi. Tutanağa göre, dernek binasında okey oynandığı ve ruhsatsız kafeterya hizmeti verildiği tespit edildi. Kozlu Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri, geçen hafta binada mühürleme işlemi gerçekleştirdi.
"HER ŞEYİMİZ VARDI AMA KAPATTILAR"
Dernek Başkanı İsmail Dilbaz, binanın engellilerin sosyalleştiği ve rehabilite olduğu bir alan olduğunu belirtti:
Vergi levhamız, ticari belgelerimiz, yapı denetim evraklarımızın tamamı mevcuttu. Bir hafta şehir dışındaydım, döndüğümde zabıta ekiplerinin burayı mühürlediğini öğrendim. Gerekli olan her şeyimiz vardı ama yine de kapattılar.
BELEDİYE: "KONUYU TİCARETE DÖKTÜLER"
Kozlu Belediye Başkan Vekili Erkut Alacalı, derneğin ruhsatının ticari faaliyet için geçerli olmadığını vurguladı:
Dernek amacı dışında okey oynatılmış, emniyet güçleri tutanak tutarak kaymakamlığa bildirdi. Biz de belediye olarak tutanak doğrultusunda mühürleme işlemini yaptık. Dernek binası, üyelerin sosyal kullanımına tahsis edilmişti; konuyu ticarete dökmeye kalkmaları sıkıntı oluşturdu.