Zonguldak'ta eşi tarafından tehdit ediliyor: Öldürülen kadınlar arasında ismim geçmesin

Zonguldak'ta eşi tarafından tehdit ediliyor: Öldürülen kadınlar arasında ismim geçmesin

1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen Filiz Adalı, "Öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan Filiz Adalı, 19 yıldır evli olduğu eşi S.A ile bir buçuk yıldır ayrı yaşıyor.

Filiz Adalı, bir buçuk yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adalı'nın yaptığı suç duyurusunun ardından, S.A. için 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

"SENİ VURACAĞIM, KAFANI EZECEĞİM.."

Önceki gün eşi S.A.'nın çocuklarıyla yaşadığı eve geldiğini anlatan Adalı, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Tehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Dün öğlen evden çıkarken 'Çıktığını göreyim, kafanı ezeceğim. Seni vuracağım' diye laflar söyledi.

O gidince savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundum. Evde olduğunu bildiğim için tekrar eve gidemedim. Sonra Kilimli ilçesinde komşumun evine geçtim.

Oğlum, 'Gelme anne, seni vuracak. Silahı var' dedi. Hala aynı tehditleri bana söylüyor. Oğlum hala bana 'Eve gelme, seni öldürecek' diyor." dedi.

Zonguldak'ta eşi tarafından tehdit edilen Filiz Adalı ViDEO







"ÇOCUKLARIMIN YANINA GİDEMİYORUM"

Filiz Adalı, evlendiği günden beri fiziksel, sözlü ve cinsel şiddete maruz kaldığını, boşanma davası açacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. Devletin bana yardım etmesini istiyorum.

Ev kadınıyım. Benim maddi gelirim yok. Çocuklarımın yanına gidemiyorum.

Başka kadınla ilişkisi var. 1,5 yıldır başka kadınla yaşıyor ve hala gelip beni tehdit ediyor. Ben boşanmak ve kurtulmak istiyorum.





"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

Ben öldürülmek istemiyorum. Oğlum, halen beni sorduğunu ve öldüreceğini söylediğini bana anlatıyor.

Ben sesimi duyurmak istiyorum. Bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum.

O kadar kadın öldürüldü. Benim ismim geçmesin bu öldürülen kadınların arasında."