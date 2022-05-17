Zonguldak'ta eşini rahatsız eden komşusunu vurdu

Zonguldak'ta eşini rahatsız eden komşusunu vurdu

Aynı mahallede oturduğu şahsın, karısına mesajlar gönderdiğini öne süren koca, sinirlerine hakim olamadı.

Zonguldak'ta yaşayan A.B., karısını telefonla arayarak rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu M.G.'nin Kilimli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ndeki iş yerine gitti.

A.B., M.G.’nin telefonunu alarak mesajlarını kontrol etti.

Kavga çıktı, silahla saldırdı

Bu sırada taraflar arasında gerginlik yaşandı. A.B., üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak M.G.’ye ateş etti. Kurşun M.G.’nin çenesini sıyırıp duvara saplanırken A.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ortadan kayboldu

DHA'nın haberine göre jandarma, A.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.