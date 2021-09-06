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    Zonguldak’ta, eski arkadaşını silahla boynundan vurdu

    Daha önceden yakın arkadaş olan Muhammet Y. ile Erdoğan Ö. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Erdoğan Ö., Muhammet Y. tarafından silahla boynundan vuruldu.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 17:09
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    Zonguldak’ta, eski arkadaşını silahla boynundan vurdu

    Zonguldak Alaplı İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, Bodur Site Caddesi üzerinde seyir halinde olan Erdoğan Ö., önceden yakın arkadaşı olan Muhammet Y. tarafından durduruldu.

    İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Muhammet Y., Erdoğan Ö.’ye yanındaki silahı çekerek bir el ateş etti. Erdoğan Ö., boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

    Kanlar içinde kalan Erdoğan Ö.’ye ilk yardım, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdoğan Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zonguldak’ta, eski arkadaşını silahla boynundan vurdu #1

    SUÇ ALETİ İLE TESLİM OLDU

    Tedavi altına alınan Erdoğan Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Muhammet Y., olayın ardından suç aleti olan tabanca ile teslim oldu.

    Zonguldak’ta, eski arkadaşını silahla boynundan vurdu #2

    Zonguldak’ta, eski arkadaşını silahla boynundan vurdu #3

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