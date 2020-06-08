Zonguldak'ta eski eşini ayağından vurup, rehin aldı

Çocuklarını göremediğini iddia eden zanlı, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz verilince teslim oldu.

Zonguldak'ın Kepez Mahallesi'nde çocuklarını göremediğini iddia eden 43 yaşındaki Ümit A., 42 yaşındaki eski eşi Aslı A.'nın yaşadığı eve gitti.

Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi Aslı A.'nın evinin kapısına giden Ümit A., zorla içeri girdi.

Ümit A., eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ümit A., bu sırada eski eşi Aslı A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ümit A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi. Olay, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu'na da bildiriildi.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A., Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIZINI SİLAHLA TEHDİT EDİP, EVE GİRDİ

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.