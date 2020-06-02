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Zonguldak'ta etek altı fotoğraf çeken sapık yakalandı
Ereğli ilçesinde yaşayan ve gizlice çektiği kadınların etek altı fotoğraflarını, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içerikli internet sitesinde paylaştığı tespit edilen zanlı, tutuklandı.
- DHA
- 02.06.2020 - 17:25
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Ormanlı beldesine yaşayan 36 yaşındaki G.Y.'nin, kadınların gizlice çoğunluğu etek altı fotoğraflarlarını çekip, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içeren internet sitesinde paylaştığı belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonunda Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
4 bin 214 fotoğrafı, sahte bir hesapla sitede yayınladığı saptanan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.