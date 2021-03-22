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- Zonguldak'ta evden eşya ve araç anahtarı çalan şahıs yakalandı
Zonguldak'ta evden eşya ve araç anahtarı çalan şahıs yakalandı
Bir vatandaşın evinden televizyon, bilgisayar benzeri elektronik eşyaları ve kapının önündeki arabayı kaçırmak üzere anahtarı da çalan şahıs yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.
- DHA
- 22.03.2021 - 17:57
- Güncelleme : 22.03.2021 - 18:00
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyünde N.A.'nın evine giren hırsız; televizyon, cep telefonu, monitör, bilgisayar ve otomobilin anahtarını aldı.
Çaldığı eşyaları araca yükleyen hırsız, köyden ayrıldı. N.A.'nın ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobil, Coburlar köyünde lastikleri sökülmüş halde bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, C.B.'yi gözaltına aldı.
EŞYALAR TESLİM EDİLDİ
C.B.'nin, çaldığı eşyaları ikinci el eşya satan bir iş yerine sattığı tespit edildi. Eşyalar iş yerinden alınarak N.A.'ya teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.B., adliyeye sevk edildi.