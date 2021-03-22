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Zonguldak'ta evden eşya ve araç anahtarı çalan şahıs yakalandı

Zonguldak'ta evden eşya ve araç anahtarı çalan şahıs yakalandı

Bir vatandaşın evinden televizyon, bilgisayar benzeri elektronik eşyaları ve kapının önündeki arabayı kaçırmak üzere anahtarı da çalan şahıs yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.