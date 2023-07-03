Zonguldak'ta evlat dehşeti! Babasını bıçakladı, cezaevini boyladı Çaycuma ilçesinde baba ve oğlunun arasında tartışma başladı. O.A., öfke ile babasını bıçakla yaraladı. Yaralı babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırgan cezaevine gönderildi.

İHA Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Aralarında eskiye dayalı husumet olan 80 yaşındaki N.K. ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı. Yaralı babanın durumu ağır İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Cezaevini boyladı Jandarma tarafından gözaltına alınan O.A. ise çıkarıldığı Çaycuma Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.