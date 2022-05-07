Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.254
-0.59%
BTXN Coin
15.14
-5.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü

    İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
    • 07.05.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü

    Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkisinde seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

    Feci kaza kamerada

    Kazada Gözde Özkan (23), Hikmet Yılmaz (78) ve Pakize Yılmaz (77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü VİDEO

    Yaralılar tedavi altında

    İHA’nın haberine göre kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü #1

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü #2

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü #3

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü #4

    Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü #5


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!

    Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı
    İç Haber

    Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı

    Sosyal medya şirketleri, Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetlerin yüzde 89'unu görmüyor
    Teknoloji

    Sosyal medya şirketleri, Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetlerin yüzde 89'unu görmüyor

    Görüş Bildir