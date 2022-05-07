İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkisinde seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Feci kaza kamerada

Kazada Gözde Özkan (23), Hikmet Yılmaz (78) ve Pakize Yılmaz (77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 1 ölü VİDEO



Yaralılar tedavi altında

İHA’nın haberine göre kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.