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    Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı

    Bir anda yere yığılan adama ilk müdahaleyi bölgeden geçen polis ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri bölgeye gelene kadar kalp masajı yapılan şahıs, hastanede yaşama tutunamadı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:06
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    Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yakınları ile dışarı çıkan İbrahim Taş (56), Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda bir anda yere yığıldı.

    O esnada bölgeden geçen polis ekipleri durumu fark etti.

    Olay sağlık ekiplerine bildirildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekipler bölgeye gelene kadar, bir polis memuru şahsa kalp masajı yaptı.

    Polisin müdahalesini Taş’ın yakınları, gözyaşları içerisinde izledi.

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan adam hastaneye kaldırıldı.

    Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

    Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı VİDEO

    Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı #1

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