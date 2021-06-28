Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı

Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı

Bir anda yere yığılan adama ilk müdahaleyi bölgeden geçen polis ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri bölgeye gelene kadar kalp masajı yapılan şahıs, hastanede yaşama tutunamadı.