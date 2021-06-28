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- Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı
Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı
Bir anda yere yığılan adama ilk müdahaleyi bölgeden geçen polis ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri bölgeye gelene kadar kalp masajı yapılan şahıs, hastanede yaşama tutunamadı.
- İHA
- 28.06.2021 - 15:45
- Güncelleme : 28.06.2021 - 17:06
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yakınları ile dışarı çıkan İbrahim Taş (56), Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda bir anda yere yığıldı.
O esnada bölgeden geçen polis ekipleri durumu fark etti.
Olay sağlık ekiplerine bildirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler bölgeye gelene kadar, bir polis memuru şahsa kalp masajı yaptı.
Polisin müdahalesini Taş’ın yakınları, gözyaşları içerisinde izledi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan adam hastaneye kaldırıldı.
Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.
Zonguldak’ta fenalaşan şahsa polis kalp masajı yaptı VİDEO