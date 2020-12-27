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- Zonguldak'ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı
Zonguldak'ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında gözaltına alındı.
- İHA
- 27.12.2020 - 07:46
Sakarya’nın Karasu ilçesinden Bartın’a dayısının cenazesine katılmak için seyir halinde olan M. U., Alaplı-Ereğli Yolu Pidos Kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu.
YARALAMA SUÇUNDAN ARANIYORDU
Yaralama suçundan yakalaması olan M. U. gözaltına alınırken yarın nöbetçi mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.