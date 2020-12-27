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    Zonguldak'ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 07:46
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    Zonguldak'ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı

    Sakarya’nın Karasu ilçesinden Bartın’a dayısının cenazesine katılmak için seyir halinde olan M. U., Alaplı-Ereğli Yolu Pidos Kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu.

    YARALAMA SUÇUNDAN ARANIYORDU

    Yaralama suçundan yakalaması olan M. U. gözaltına alınırken yarın nöbetçi mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

    Zonguldak ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı #1

    Zonguldak ta firari zanlı, cenazeye giderken yakalandı #2

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