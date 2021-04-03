Zonguldak'ta gelin kaynana cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Hırsızlık için girdiği evde karşılaştığı Dilek Akyol ile Fatma Akyolu'u bıçakla öldüren Necati G., 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde yaşanan gelin kaynana cinayetinde karar çıktı.

Mehmet Akyol’un oturduğu 3 katlı evin ikinci katına merdiven dayayarak çıkan Necati G., evde karşılaştığı Dilek Akyol ile anne Fatma Akyol’u bıçaklayarak öldürmüştü.

TUTUKLANDI

Boğuşma sesleri üzerine durumu fark eden Mehmet Akyol, Necati G.'yi elinden aldığı bıçakla yaralayarak etkisiz hale getirmişti. Saldırgan hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme sanık Necati G.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralama ve konut dokunulmazlığından ötürü de 11 yıl ceza verdi.

Sanık Necati G., olayın define anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını iddia ederken, mahkeme, yaşanan olayın define anlaşmazlığından kaynaklanmadığına, sanığın hırsızlık amacıyla girdiği evde gelin ve kayınvalidenin sese uyandığını, bu nedenle sanığın delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için gelin ve kayınvalideyi öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verdi.