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- Zonguldak'ta gelin kaynana cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet
Zonguldak'ta gelin kaynana cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet
- İHA
- 03.04.2021 - 13:32
2017 yılında Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde yaşanan gelin kaynana cinayetinde karar çıktı.
Mehmet Akyol’un oturduğu 3 katlı evin ikinci katına merdiven dayayarak çıkan Necati G., evde karşılaştığı Dilek Akyol ile anne Fatma Akyol’u bıçaklayarak öldürmüştü.
TUTUKLANDI
Boğuşma sesleri üzerine durumu fark eden Mehmet Akyol, Necati G.'yi elinden aldığı bıçakla yaralayarak etkisiz hale getirmişti. Saldırgan hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.
2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme sanık Necati G.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralama ve konut dokunulmazlığından ötürü de 11 yıl ceza verdi.
Sanık Necati G., olayın define anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını iddia ederken, mahkeme, yaşanan olayın define anlaşmazlığından kaynaklanmadığına, sanığın hırsızlık amacıyla girdiği evde gelin ve kayınvalidenin sese uyandığını, bu nedenle sanığın delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için gelin ve kayınvalideyi öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verdi.