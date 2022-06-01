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    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an

    29 yaşındaki genç kadın, iş yerinden evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.
    • 01.06.2022 - 14:41
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    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an

    Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir mağazada çalışan 29 yaşındaki Hasret Şişman, önceki gece işten tıkarak evinin yolunu tuttu.

    Genç kadın, yürürken 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    Poşetlerle kendini korumaya çalıştı

    Elindeki poşetleri kullanarak kendini savunan Şişman, köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

    Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yolunda ilerlemeye çalışan genç kızın bir anda köpeklerin saldırısına uğrayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #1

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #2

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #3

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #4

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #5

    Zonguldak’ta genç kadına 15 sokak köpeğinin saldırdığı an #6


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