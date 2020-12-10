Zonguldak'ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Zonguldak'ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından defalarca bıçaklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde, 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı 40 yaşındaki Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KIZI 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi’yi defalarca bıçakladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi’yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi, ameliyata alındı.

OLAYDAN 2 SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.

Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.