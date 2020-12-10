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    Zonguldak'ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından defalarca bıçaklandı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 04:49
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    Zonguldak'ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

     

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde, 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı 40 yaşındaki Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #1

    GENÇ KIZI 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi’yi defalarca bıçakladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi’yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

    Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi, ameliyata alındı.

    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #2

    OLAYDAN 2 SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

    Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.

    Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #3

    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #4

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    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #8

    Zonguldak ta genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı #9

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