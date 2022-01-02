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Zonguldak’ta genç kız evinde ölü bulundu
20 yaşındaki genç kız, evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan genç kızın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
- DHA
- 02.01.2022 - 13:49
- Güncelleme : 02.01.2022 - 14:29
Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan İleri ailesi, dün akşam saatlerinde silah sesini duyup odasına girdiği 20 yaşındaki kızları Aysel’i kanlar içinde buldu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
“ÖLMEZDİM” ŞARKISINI PAYLAŞTI
Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü.
Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.