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Zonguldak’ta genç kız evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta genç kız evinde ölü bulundu

20 yaşındaki genç kız, evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan genç kızın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.