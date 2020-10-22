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    Zonguldak'ta genç kız, gittiği tarlada ağaca asılı bulundu

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kestane toplamak üzere sabah evinden çıkan genç kız, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 01:38
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    Zonguldak'ta genç kız, gittiği tarlada ağaca asılı bulundu

    Görenleri mahveden olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşandı.

    Sabah saatlerinde tarlaya gittiğini söyleyerek evden çıkan B.U. (20), akşam olmasına rağmen eve dönmeyince, köy halkı tarafından aranmaya başlandı.

    CANSIZ BEDENİ, AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

    Akşam saatlerindeki aramalardan bir sonuç alınamayınca, köy halkı tekrar aramaya başladı.

    Kızın cesedi, köyden 2 kilometre uzaklıkta ağaca asılı halde bulundu.

    B.U.’nun ölüm haberini alan köydeki vatandaşlar ve ailesi olay yerine akın etti.

    Zonguldak ta genç kız, gittiği tarlada ağaca asılı bulundu #1

    Genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu gönderilirken yakınlarının ifadesine başvuruldu.

    Olayla ilgili Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta genç kız, gittiği tarlada ağaca asılı bulundu #2

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