Zonguldak'ta genç kız, gittiği tarlada ağaca asılı bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kestane toplamak üzere sabah evinden çıkan genç kız, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Görenleri mahveden olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşandı.

Sabah saatlerinde tarlaya gittiğini söyleyerek evden çıkan B.U. (20), akşam olmasına rağmen eve dönmeyince, köy halkı tarafından aranmaya başlandı.

CANSIZ BEDENİ, AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Akşam saatlerindeki aramalardan bir sonuç alınamayınca, köy halkı tekrar aramaya başladı.

Kızın cesedi, köyden 2 kilometre uzaklıkta ağaca asılı halde bulundu.

B.U.’nun ölüm haberini alan köydeki vatandaşlar ve ailesi olay yerine akın etti.

Genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu gönderilirken yakınlarının ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.