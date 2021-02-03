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- Zonguldak'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı
Zonguldak'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı
Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, 69 yaşındaki kadına çarptı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 03.02.2021 - 15:59
- Güncelleme : 03.02.2021 - 16:21
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı İstikbal Caddesi üzerinde aracıyla geri manevra yapan Neval K. (40), Meral Küçüktaş’a (69) çarptı.
Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Meral Küçüktaş'ın hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü ifade vermek için polis karakoluna götürüldü.