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    Zonguldak'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı

    Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, 69 yaşındaki kadına çarptı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:21
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    Zonguldak'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı İstikbal Caddesi üzerinde aracıyla geri manevra yapan Neval K. (40), Meral Küçüktaş’a (69) çarptı.

    Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Meral Küçüktaş'ın hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü ifade vermek için polis karakoluna götürüldü.

    Zonguldak ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı #1

    Zonguldak ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı #2

    Zonguldak ta geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı #3

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