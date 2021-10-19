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- Zonguldak'ta göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı: 1 ölü
Zonguldak'ta göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı: 1 ölü
Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı. 2'si kurtarılırken 1 işçinin cansız bedeni, 11 saatlik çalışma sonrasında çıkarıldı.
- AA
- 19.10.2021 - 17:34
- Güncelleme : 19.10.2021 - 18:12
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında, işçiler göçük altında kalmıştı.
Göçük altında mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarılırken, içeride hayatını kaybeden Erdal Aşkar'ın cesedi 11 saatlik çalışma ardından çıkarılmıştı.
Aşkar'ın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi, yakınları tarafından alınarak Hacı Fatma Demir Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
CENAZEYE KAYMAKAM VE BAŞKANLAR KATILDI
Cenazeye Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili şüpheli gösterilen M.A. ise polis ekipleri taraından gözaltına alındı.