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    Zonguldak'ta göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı: 1 ölü

    Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı. 2'si kurtarılırken 1 işçinin cansız bedeni, 11 saatlik çalışma sonrasında çıkarıldı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 18:12
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    Zonguldak'ta göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı: 1 ölü

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında, işçiler göçük altında kalmıştı.

    Göçük altında mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarılırken, içeride hayatını kaybeden Erdal Aşkar'ın cesedi 11 saatlik çalışma ardından çıkarılmıştı.

    Aşkar'ın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi, yakınları tarafından alınarak Hacı Fatma Demir Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

    Zonguldak ta göçük altında kalan 3 işçiden 2 si kurtarıldı: 1 ölü #1

    CENAZEYE KAYMAKAM VE BAŞKANLAR KATILDI

    Cenazeye Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili şüpheli gösterilen M.A. ise polis ekipleri taraından gözaltına alındı.

    Zonguldak ta göçük altında kalan 3 işçiden 2 si kurtarıldı: 1 ölü #2

    Zonguldak ta göçük altında kalan 3 işçiden 2 si kurtarıldı: 1 ölü #3

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