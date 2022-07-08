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    Zonguldak'ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

    Zonguldak’ta yabancı plakalı bir otomobille traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
    • 08.07.2022 - 06:51
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    Zonguldak'ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

    Zonguldak-Ankara karayolu Eceler köyü mevkisinde, S.D. idaresindeki MO-MD-67 yabancı plakalı araçla K.A. idaresindeki traktör çarpıştı.

    1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

    İHA'nın aktardığına göre; meydana gelen kazada Şermin Demirci (61) hayatını kaybetti. Yaralılardan Ş.D. (2), M.A. (39), V.Ö. (50) ve A.B. (20) ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

    Zonguldak ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #1

    Araçlar hurdaya döndü

    Hayatını kaybeden Şermin Demirci’nin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yabancı plakalı aracın sürücüsü S.D., traktör sürücüsü K.A. ve Ş.D.’nin Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

    Zonguldak ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #2

    Kaza nedeniyle araçlar adeta hurdaya dönerken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise bir süreliğine kontrollü sağlandı.

    Zonguldak ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #3

    Zonguldak ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #4


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