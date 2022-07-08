Zonguldak'ta gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Zonguldak’ta yabancı plakalı bir otomobille traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Zonguldak-Ankara karayolu Eceler köyü mevkisinde, S.D. idaresindeki MO-MD-67 yabancı plakalı araçla K.A. idaresindeki traktör çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

İHA'nın aktardığına göre; meydana gelen kazada Şermin Demirci (61) hayatını kaybetti. Yaralılardan Ş.D. (2), M.A. (39), V.Ö. (50) ve A.B. (20) ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Araçlar hurdaya döndü

Hayatını kaybeden Şermin Demirci’nin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yabancı plakalı aracın sürücüsü S.D., traktör sürücüsü K.A. ve Ş.D.’nin Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle araçlar adeta hurdaya dönerken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise bir süreliğine kontrollü sağlandı.