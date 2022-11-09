Ereğli'de hastaneye giden ailenin evinde yangın çıktı. Anne fenalaşırken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bir sitede yaşayan Mehmet A., eşi ve çocuğuyla birlikte hastaneye gitmek için evden çıktı.

Ailenin evden çıkmasından bir süre sonra 5 katlı binanın 4'üncü katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek daireye yayıldı.

Site sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne fenalaştı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine gelen Mehmet A.'nın eşi fenalaştı.

Fenalaşan kadına, ambulansta müdahale edildi. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yangın anları kaydedildi

DHA'nın haberine göre; çevrede oturanlar ise yangın anlarını panik içinde izlerken bir vatandaş, balkondan yükselen alevleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Zonguldak'ta hastaneye giden ailenin evi yandı VİDEO

















