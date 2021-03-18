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    Zonguldak'ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 16:26
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    Zonguldak'ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.

    Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.

    Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

    KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

    VURDUKTAN SONRA YEDİLER

    Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip, yediklerini söyledi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zonguldak ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı #1

    geyik

    geyik

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