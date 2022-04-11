Zonguldak'ta hemcinslerini döven kadınlar: Pişmanız

Aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarını kocalarıyla beraber olduğu için darbeden ve duruşma sonrası çekildikleri fotoğrafla gündem olan 3 kadın, şikayetçinin zararını karşılamak istedi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bir okul kantininde birlikte çalışan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç., eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri iş arkadaşı Aslı U.Y.'nin evini bastı.

2014 yılında yaşanan olayda Aslı U.'ya çeşitli işkenceler yapıldı.

Tehdit edip dövdüler

Kadın önce kurusıkı tabancayla tehdit edilip, darbedildi ardından ise saçları kesildi. Saldırganlar Aslı U.Y.'ye eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İddiaya göre Aslı U.Y.'yi olayı anlatmaması için tembihleyen kadınlar, evdeki 2 cep telefonunu da alarak evden ayrıldı.

Hapis cezaları düştü, adliye önünde zafer pozu verdiler

Mağdur kadın olay sonrası polisin yolunu tutarken, saldırganlar ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen davada sanıklar Aslı U.Y.'nin telefonlarının iade edilmesi nedeniyle 'yağma' suçundan beraat etti, diğer suçlardan toplamda 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle tutuklanmadı.

Kararın ardından duruşmadan çıkan 3 kadın, Zonguldak Adliyesi önünde 'zafer pozu' vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" yazılı fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

Son davadaki savunmalar: Pişmanız, zararı karşılamak istiyoruz

DHA'nın haberine göre; dosyayı inceleyen Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi, kararı bozarak 'yağma' suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden yargılamaya 30 Mart'ta devam edildi. Şikayetçinin katılmadığı duruşmada, Şenay K., Songül Ş., Nejla Ç. ve avukatları hazır bulundu.

Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Şenay K., "Kesinlikle yağma suçunu işlemedim. Diğer olaylardan dolayı son derece pişmanım. Aslı U.Y.'nin zararını karşılamak istiyorum. Süre verilsin." dedi. Diğer sanıklar da Aslı U.Y.'nin zararını karşılamak için süre talep etti.

Mahkeme kabul etti

Mahkeme heyeti, zararın karşılanması için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.