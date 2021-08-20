Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta heyelan: Bir ev tahliye edildi

Zonguldak'ta heyelan: Bir ev tahliye edildi

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana gelen mahallede daha önce de boşaltılması yönünde karar verilen ev bu kez tahliye edildi.