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    Zonguldak'ta heyelan: Bir ev tahliye edildi

    Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana gelen mahallede daha önce de boşaltılması yönünde karar verilen ev bu kez tahliye edildi.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 04:13
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    Zonguldak'ta heyelan: Bir ev tahliye edildi

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oldu.

    Sağanak yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar, oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekerken, Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

    Yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü.

    Aynı mahallenin Alsancak Caddesi'nde bulunan bir evin yakınında ise heyelan meydana geldi.

    BİR EV TAHLİYE EDİLDİ

    Daha önce yaşanan heyelan nedeniyle boşaltılma kararı verilen ancak ailenin yaşamaya devam ettiği ev, toprakla birlikte kaydı.

    Evde yaşayanlar, vatandaşlar ve polis ekiplerince tahliye edildi. Ailenin geceyi yakınlarının evinde geçireceği öğrenildi.

    AFAD ekipleri bölgede incelemede bulunarak tutanak tuttu.

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