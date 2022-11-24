Kozlu ilçesinde bir şahıs, kuyumcuya girerek annesine almak istediğini söylediği bileziği çaldı ve "Kusura bakma yapmak zorundayım" notunu bırakarak kaçtı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi merkezinde öğlen saatlerinde kuyumcuda, benzerine az rastlanan bir hırsızlık olayı yaşandı.

İ.B. isimli şüpheli şahıs müşteri kılığında, Ahmet Danış’ın işlettiği kuyumcuya gelerek annesi için bilezik satın almak istediğini söyledi.

Danış’ın bilezik modeli göstermesi üzerine şüpheli, "Annem biraz kilolu, biraz büyüğüne bakabilir miyim?" diyerek daha büyük bir bilezik isteğinde bulundu.

İş yeri sahibinin daha büyük bir bileziği göstermesi üzerine fiyatını soran İ.B., bileziğin içerisine isim de yazdırmak istediğini belirtti.

"Kusura bakma yapmak zorundayım"



Fiyatta anlaştıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen İ.B., iş yeri sahibine yönelerek "Kusura bakma yapmak zorundayım." diyerek yazdığı notu tezgaha bıraktı.

Hırsız, 8 bin 500 lira değerindeki bileziği alarak olay yerinden kaçmaya başladı.





O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kuyumcu, iş yerinden çıkarak zanlının peşine koşarken yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir taraftan İ.B.’yi yakalamaya çalışan iş yeri sahibi, diğer taraftan da çevresindeki vatandaşlardan yardım istedi.

Zonguldak'ta 'Bunu yapmak zorundayım' notuyla kuyumcudan bilezik çaldı VİDEO











"Benim peşimden gelmeyin"



Zanlı, kovalamacanın ardından merdivenlerden üst sokağa çıktığı sırada bileziği yere bırakarak, "Bileziği yere bıraktım benim peşimden gelmeyin." diyerek kaçmaya başladı.

Kovalamacayı gören ve o sırada istirahatte olduğu öğrenilen çarşı mahalle bekçisi Y.E.B., olayın hırsızlık olduğunu öğrenince hızla aracına bindi.





Kovalamaca dolmuşta son buldu

Zanlının dolmuşa binebileceği ihtimali üzerine üst yola çıkan çarşı mahalle bekçisi, karşıdan gelen dolmuşun önünü kesti.

Hırsızlık zanlısının dolmuşta olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlı hakkında işlem başlatıldı.





"Polise haber verme iki mislini ödeyeceğim"

Zanlının olay yerinden bileziği alarak kaçtığı sırada bıraktığı notta yazılanlara dikkat çeken iş yeri sahibi Ahmet Danış, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dünkü yaşadığımız olay da kapkaç marifetiyle bir müşterimizin bileziği alarak kaçmasından doğan bir olay. Normal müşteri olarak geldi. Annesine bilezik alacağını söyleyerek bilezik fiyatlarının aralıklarını sordu. 20-25 bin liraya kadar çıktığını söyledim. '8 bin lira civarında bilezik anneme alayım' dedi. Göstermemi istedi. Gösterdim. 'Bunun büyük boyu olsun' dedi. O biraz daha kalın. 'Bakabilir miyim?' dedi. Onu çıkardım.

İçerisine isim yazılıp, yazılamayacağını sordu. Yazılmaz ama istiyorsanız olabilir dedim. 'Kredi kartına alabiliyor muyuz' diye sordu. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. 'Sonrasında da bunu yapmak zorundayım' dedi ve elindeki kâğıdı bırakarak kaçarak gitti. Kâğıtta, 'Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli parasını ödeyerek tahsilatı hallederiz.' gibi cümleler yazıyordu.

Kaçarken bileziği merdivene bıraktı

Peşinde koştuğumda, arkadaşlara tutun diye bağırdığım zaman taksici arkadaşlar peşine koştular. Bayağı uzaklaştıktan sonra bileziği merdivende bırakarak, 'Peşimden gelmeyin. Bileziği merdivene bıraktım' diye bağırmış. O sırada orada tamamen tesadüfen bulunan gece bekçisi arkadaşımız olayı anlayınca onlarla beraber, üst yoldan giden dolmuşa bindiğini tahmin ederek, dolmuşun peşine gidiyorlar.

Hırsız, kaçarken dolmuşta yakalandı

Dolmuş durduruluyor ve şahıs indiriliyor. Polis merkezi aranarak yakalandığını söylüyorlar. Polis memurları giderek oradan onu teslim alıp karakola getiriyorlar.”





"Çaresiz olduğunu düşündüm, şikayetçi olmadım"

Polisin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü anlatan iş yeri sahibi Ahmet Danış, hırsızlık zanlısından şikayetçi olmadığını belirterek “Son durumu bilmiyorum. Memurlar benden kamera kaydını istediler. Onları teslim edeceğiz bugün. Sorgusu yapıldı. Şikayetçi olmadım ben. Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım." diye konuştu.

Serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, hırsızlık zanlısı İ.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



