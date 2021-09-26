Aşırı hız yapan tarım aracı kaldırıma çarparak takla atarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinden Kepez istikametine giden Mustafa Yaman idaresindeki patpat, aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarptı.

Kaldırıma çarpan patpat, çarpma sonucu takla attı. Ayrıca tarım aracının aynı istikamette ilerleyen Eren K. idaresindeki 67 TL 227 plakalı otomobile çarptığı öğrenildi.

1 AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Takla atan patpatta sürücü Mustafa Yaman olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Cüneyt A. ile Atalay A.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak, hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ta hız yapan tarım aracı takla attı: 1 ölü ViDEO

KALDIRIMA ÇARPAN PATPAT TAKLA ATTI

Kazayı gören bir genç ise gazetecilere yaptığı açıklamada patpatın çok hızlı geldiğini, kaldırıma çarptıktan sonra takla attığını ifade etti.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Mustafa Yaman’ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası bölgede incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarından bilgiler aldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.