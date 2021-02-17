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    Zonguldak'ta iki genç kızın kavgası kamerada

    İki genç kız arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 20:52
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    Zonguldak'ta iki genç kızın kavgası kamerada

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Devrek yolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bulunan iki genç kız, bir anda kavgaya tutuştu.

    Birbirlerinin saçlarından çeken kızları gören vatandaşlar, kavgaya müdahale etti.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu sırada kavga ettiği kızın cep telefonunu eline geçiren diğer kız, telefonu yola fırlattı. Telefonun sahibi ise akan trafiğe rağmen yola çıkarak telefonunu yerden alıp, olay yerinden uzaklaştı.

    Kavga anı ise çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonuyla görüntülendi.

    Zonguldak'ta iki genç kızın kavgası kamerada

    Zonguldak ta iki genç kızın kavgası kamerada #1

    Zonguldak ta iki genç kızın kavgası kamerada #2

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