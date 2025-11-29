Zonguldak’ta iki grup arasında kavga: Tekme ve yumruklar havada uçtu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan valilik binası önünde, saat 15.30 sıralarında karşılaşan kadın ve erkeklerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. İki grup, polisin müdahalesi ile ayrıldı.

Daha sonra aynı iki grup bu kez Nizam Caddesi'nde karşılaştı ve tekrar kavga etmeye başladı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları yatıştırmada güçlük çekince biber gazı kullandı.

Biber gazından etkilenen bir kişi yere yığılırken, arkadaşı limon ve su ile yardım etmeye çalıştı.

Kavgaya karışanlar, polis tarafından gözaltına alındı.