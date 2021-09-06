Zonguldak'ta iki kız kardeş otomobilin çarpmasıyla can verdi

Bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kız kardeşe çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 kadın, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde Mustafa S. (59) idaresindeki 67 UA 467 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı’ya (73) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül ve Nazikar Sarı kardeşler, ağır yaralandı.

SAĞLIKÇI KALP MASAJI YAPTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı.

JANDARMA İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

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HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALE YETMEDİ

Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.