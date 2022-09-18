Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi

Çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen ineğinin ölümüne üzülen 62 yaşındaki adam, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Beycuma beldesi Saraycık köyünde yaşayan Durmuş Alboğa (62), 15 Eylül'de ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye saldı.

Akşam saatlerinde çevredekilerin ineklerden birinin yakındaki bahçede fenalaştığını söylemesi üzerine Alboğa, belirtilen yere koştu.

Fenalaştı

İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığıldı.

Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı.

Hastanede can verdi

Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Elmayı hazmedemedi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi.

Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı

DHA’nın haberine göre Durmuş Alboğa'nın cenazesi de, morgdan alınıp köydeki evinin önüne getirildi.

Alboğa, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.