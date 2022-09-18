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    Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi

    Çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen ineğinin ölümüne üzülen 62 yaşındaki adam, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
    • 18.09.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:41
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    Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi

    Zonguldak’ın Beycuma beldesi Saraycık köyünde yaşayan Durmuş Alboğa (62), 15 Eylül'de ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye saldı.

    Akşam saatlerinde çevredekilerin ineklerden birinin yakındaki bahçede fenalaştığını söylemesi üzerine Alboğa, belirtilen yere koştu.

    Fenalaştı

    İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığıldı.

    Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı.

    Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi #1

    Hastanede can verdi

    Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi #2

    Elmayı hazmedemedi

    Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi.

    Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

    Zonguldak’ta ineğinin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi #3

    Son yolculuğuna uğurlandı

    DHA’nın haberine göre Durmuş Alboğa'nın cenazesi de, morgdan alınıp köydeki evinin önüne getirildi.

    Alboğa, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.


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