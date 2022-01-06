Zonguldak’ta inşaat işçilerinin öldürülmesi: İstenen cezalar belli oldu

İnşaat işçilerini evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri belirlenen tutuklu ve tutuksuz 5 sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

18 Temmuz 2020'de soyadı benzerliği olan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma (34), tadilat için Serkan Akgül'ün (34) ailesi ile birlikte yaşadığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesindeki eve geldi.

Burada işleri biten Salim ve Soner Çatma'dan bir daha haber alınamadı.

ÖLDÜRÜP, ORMANA GÖMDÜLER

Ailelerin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, arama başlattı. Yapılan çalışmayla Salim ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormana gömüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz (33) ve Erkan Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayetlerin ortaya çıkacağını anladıktan sonra kaçan ve 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul'daki bir evde saklanan Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül (55) ise 1 Eylül'de, il girişinde jandarma ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklandı.

3'Ü TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI

Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö., tutukluk hallerine yapılan itirazla 18 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İsmail Akgül, babası Serkan ve annesi Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından dava açıldı.

Erkan Ö. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan hapis cezası talep edildi.

BİRİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERLERİ GİZLEDİ

Cumhuriyet savcısı, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler hakkında hazırladığı mütalaayı sundu.

Mütalaada, tutuklu sanık Serkan Akgül ve ailesinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı, şüphelilerin evlerinde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin TL'lik gelir ile yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Serkan Akgül'ün, evdeki uyuşturucu maddelerin bir kısmının eksik olduğu iddiasıyla inşaat işçileriyle tartıştığı ve Salim Çatma'yı bacağına ateş ederek yaraladığı ifade edildi.

"TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIR, SİLAH SESİ DUYULMASIN"

Serkan Akgül'ün, yaralama nedeniyle cezaevine girmek istemediği için işçileri öldürmeye karar verdiği anlatılan mütalaada; babası İsmail Çatma'ya 'Soner ve Salim'i öldürmeye gidiyorum baba. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın' diyerek maktulleri öldürdüğü, babasının da silah sesi duyulmaması için traktörü çalıştırıp, gaz vererek yüksek motor sesi çıkardığı anlatıldı.

Cinayetin ardından ailenin soğukkanlılıkla birlikte hareket ederek cesetleri battaniye ve muşambaya sardıkları, köylünün dikkatini çekmemek için de ağaç kesme bahanesiyle römorka yükledikleri cesetleri ormana götürerek gömdükleri belirtildi.

Kadınların ise evde kalarak kan izlerini temizledikleri mütalaada yer aldı.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Savcı, mütalaasının sonunda Serkan Akgül ile babası İsmail ve annesi Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve arkadaşı Fatih Çilesiz'in öldürme eylemine farklı aşamalarda etkin ve fonksiyonel şekilde katılarak cesetlerin ormana gömülmesine ve delillerin yok edilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle eylem üzerinde müşterek hakimiyet sağladıkları iddiasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Ayrıca sanıkların uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan da cezalandırılmaları istendi.

Serkan ve İsmail Akgül'ü İstanbul'da saklayan Erkan Ö. içinse 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülmeye devam edilecek.