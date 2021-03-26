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- Zonguldak’ta inşaat işçisi 2’nci kattan düştü
Zonguldak’ta inşaat işçisi 2’nci kattan düştü
İnşaat işçisi çalıştığı sırada dengesini kaybedince 2’nci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı. İşçi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 26.03.2021 - 17:55
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde, 53 yaşındaki inşaat işçisi Dikran T. çalıştığı esnada dengesini kaybederek 2’nci katın balkonundan düştü.
İnşaat işçisinin düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından inşaat işçisini hastaneye kaldırdı.
İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı VİDEO