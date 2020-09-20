Zonguldak'ta intihar vakasında cinayet şüphesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında ölü bulunan ve intihar ettiği düşünülen Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiğini değerlendiren jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dedeler köyünde dün gece meydana gelen olayda Burhan Karakuş(34), yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULDU

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaptıkları araştırmada Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmasını yoğunlaştırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olay gecesi Karakuş'un birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O.'yu (22) gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.