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    Zonguldak'ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı

    Müftü Mahallesi'ne giden 20 yaşındaki şahıs, bağırarak bölgedeki 7 dükkana taş ve demirle saldırdı. Yakalanan saldırganın dehşet görüntüleri kameraya yansıdı.
    • 11.06.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:02
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    Zonguldak'ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde 'İntikam' sesleri yükseldi.

    Devrim Bulvarı'nda ilerleyen 20 yaşındaki Ümit K., bölgedeki iş yerlerinin kapalı olduğu esnada saldırıya geçti.

    Dükkanlara saldırdı

    Yerden taş ve demir alan şahıs, "İntikam, intikam" diye bağırarak 7 iş yerinin camlarını indirdi.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre bölgedeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Camları kıran Ümit K., Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakanarak, gözaltına aldı.

    "6 bin TL zararımız var"

    İş yeri sahibi Burak Taşdemir, "Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana doğru demir atıyor ardından 3 tane taş atıyor ve aşağı caddeye doğru her yeri yıka yıka gidiyor. Camın önündeki tezgahta bulunan bütün aksesuarlar zarar görüyor. Yaklaşık 6 bin lira zararımız var" dedi.

    Zonguldak'ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı VİDEO

    Zonguldak ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı #1

    Zonguldak ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı #2

    Zonguldak ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı #3

    Zonguldak ta intikam diye bağıran şahıs, 7 dükkanı taşladı #4


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