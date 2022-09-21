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    Zonguldak'ta iş vaadi veren zabıta ortaya çıkan iddialardan sonra istifa etti

    Zabıta olarak görev yapan bir personelin, işe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddialarından sonra istifa ettiği öğrenildi.
    • 21.09.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:20
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    Zonguldak'ta iş vaadi veren zabıta ortaya çıkan iddialardan sonra istifa etti

    Zonguldak Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan bir personel, hakkında çıkan iddialardan sonra istifa etti.

    Belediyeye 2019 yılında zabıta olarak işe başlayan İ.A.’nın, işe yerleştirme gerekçesiyle söz verdiği kişilerden para aldığı iddia edildi.

    İddialardan sonra istifa etti

    Para verdiği öne sürülen bazı kişilerin belediyeye giderek durumdan şikayetçi olduğunun ortaya çıkması üzerine İ.A., istifasını verdi.

    "Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz"

    İHA'nın haberine göre, iş akdi feshedilen zabıta ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Şikayetçi olduğumuzu savcılığa başvurarak işlemi başlattık. Adli süreç nasıl yürür nasıl gider. Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz. Ama çok rahatsız olduk. Bütün belediye rahatsız oldu. Zan altında bırakılıyorsun. İnsanlar kandırmış mı? Paraları alınmış mı? Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz. Bilgilendireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında zabıta olarak işe girmiş." diye konuştu.

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