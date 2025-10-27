Abone ol: Google News

Zonguldak'ta iş yerini kurşunlayanlar yakalandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerine üç el ateş açan Ç..E., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 12:12
  • Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerine üç el ateş açan Ç.E. adliyeye sevk edildi.
  • Ç.E., alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunladı.
  • Soruşturma ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, önceki gece bir iş yerine üç el ateş açıldı... 

Ç.E. adlı şüpheli, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişinin Kozlu'daki iş yerini kurşunladı.

Olayla ilgili Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan tahkikat sürerken  Ç.E., polise teslim oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

