Zonguldak'ta iş yerini kurşunlayanlar yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, önceki gece bir iş yerine üç el ateş açıldı...

Ç.E. adlı şüpheli, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişinin Kozlu'daki iş yerini kurşunladı.

Olayla ilgili Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan tahkikat sürerken Ç.E., polise teslim oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.