Zonguldak'ta işletmeciyi öldüren zanlı teslim oldu

Müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve babası Z.B., jandarmaya giderek teslim oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde çıkan tartışmada işletme sahibi Tolga Korkmaz, Muhammet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü.

Kokrmaz'ın hayataını kaybettiği olayda, işletmede garson olarak çalışan O.P. de yaralanmıştı.

İki zanlı teslim oldu

Olayın ardından hastaneye kaldırılan O.P.'nin tedavisi sürerken M.B. ise olay sonrası kayıplara karışmıştı.

Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Z.B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili L.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.