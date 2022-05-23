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    Zonguldak'ta işletmeciyi öldüren zanlı teslim oldu

    Müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve babası Z.B., jandarmaya giderek teslim oldu.
    • 23.05.2022 - 16:51
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    Zonguldak'ta işletmeciyi öldüren zanlı teslim oldu

    Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde çıkan tartışmada işletme sahibi Tolga Korkmaz, Muhammet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü.

    Kokrmaz'ın hayataını kaybettiği olayda, işletmede garson olarak çalışan O.P. de yaralanmıştı.

    İki zanlı teslim oldu

    Olayın ardından hastaneye kaldırılan O.P.'nin tedavisi sürerken M.B. ise olay sonrası kayıplara karışmıştı.

    Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Z.B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili L.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Zonguldak ta işletmeciyi öldüren zanlı teslim oldu #1

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