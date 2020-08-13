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    Zonguldak'ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı

    Ereğli ilçesinde 112 sağlık ekipleri tarafından özel hastanenin acil servisine getirilen epilepsi hastası bir kişi, kendisine istediği ilaç verilmeyince çatıya çıkıp intihara kalkıştı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 22:44
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 22:44
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    Zonguldak'ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan özel hastanede meydana gelen olayda, İ.A. ilçe merkezinde rahatsızlanınca vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanenin acil servisine kaldırılan İ.A., iddiaya göre doktorlardan kendisine uyuşturucu özelliği olan bir ilaçtan verilmesini istedi.

    Zonguldak ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı #1

    ÇATIYA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI

    Doktorların bunu kabul etmemesi üzerine tedaviyi reddeden İ.A. aynı hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hastane önünde önlem alırken polis ekipleri de intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

    Bir süre sonra istediği ilacın getirilmesi ile çatıdan inmeye ikna edilen İ.A. polis tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

    Hastane yöneticisi Dr. Nevzat Çimenoğlu İ.A.’nın acil serviste kendisine tedavisi ile ilgisi bulunmayan ilacı istediğini, verilemeyince de çatıya çıktığını söyledi.
    Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Zonguldak'ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı VİDEO


    Zonguldak ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı #2

    Zonguldak ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı #3

    Zonguldak ta istediği ilaç verilmeyen hasta çatıya çıktı #4

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