Dolar
6.8394
-0.0599%
Euro
7.9407
0.0251%
Altın
1885.56
-0.0996%
Borsa
119031.16
0.8055%
G. Altın
414.795
-0.1004%
Bitcoin
65627.15
0.2303%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Zonguldak'ta itfaiye eri yangın esnasında kriz geçirdi

    Devrek ilçesindeki bir saman deposunda çıkan yangına müdahale eden 43 yaşındaki itfaiye personeli Serkan Yumrukaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 03:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta itfaiye eri yangın esnasında kriz geçirdi

    Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde Murat Çarşambalıya ait saman deposunda yangın çıktı.

    Yangın ihbarı üzerine bölgeye Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Zonguldak'ta itfaiye eri yangın esnasında kriz geçirdi #1

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Alevlere müdahale eden Serkan Yumrukaş isimli itfaiye eri aniden kalp krizi geçirdi.

    Olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki itfaiye personeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

    Zonguldak'ta itfaiye eri yangın esnasında kriz geçirdi #2

    Görüş Bildir