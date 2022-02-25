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    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi

    Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 20:03
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    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi

    Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi.

    Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı.

    KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #1

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #2

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #3

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #4

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #5

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #6

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi #7

     

     


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