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- Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi
Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 25.02.2022 - 20:03
Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.