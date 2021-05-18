Euro
10.1973
0.87%
Dolar
8.3373
0.31%
Altın
501.97
0.6%
Borsa
1.464
0.68%
Bitcoin
370.132
-1.95%
EXEN Coin
40.69
1.34%
21ºC
İstanbul
Sağanak yağış 21 C

    Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü

    Kamyonetin üzerine çıkan kağıt toplayıcısı genç, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kamyonetin üzerine çıkan kağıt toplayıcısı Hakan T. (18), dengesini kaybedip beton zemine düştü.

    Çevrede bulunan vatandaşlar gencin yardımına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakan T., yaralı halde ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü #1

    Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü #2

    Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir