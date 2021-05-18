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- Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü
Zonguldak’ta kağıt toplayıcısı kamyonetin üzerinden düştü
Kamyonetin üzerine çıkan kağıt toplayıcısı genç, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 18.05.2021 - 14:56
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kamyonetin üzerine çıkan kağıt toplayıcısı Hakan T. (18), dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Çevrede bulunan vatandaşlar gencin yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakan T., yaralı halde ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.