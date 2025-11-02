Zonguldak'ta kahvehanede iki kişiyi öldüren malulen emekli polis tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Fuhuş çetesi kurdular" diyerek dehşet saçtı...

İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce görevinden malulen emekli edilen Okan Özcan, elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine girerek sebepsiz yere ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği kahvehane işletmecisi Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış (37) hayatını kaybetti. Yaralanan Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası köyden uzaklaşan Okan Özcan, bir süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Şüphelinin, köyde "fuhuş çetesi kurulduğu" yönünde gerçek dışı takıntılar geliştirdiği ileri sürüldü.

BASKINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Sosyal medya hesabından kahvehane baskınından sonra paylaşım yapan Okan Özcan'ın “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca Okan Özcan'ın annesi ile olaydan önce yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiği görüntüleri de paylaştığı görüldü.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Özcan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.