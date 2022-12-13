Zonguldak'ta kaldırımdan düşen adam hastanelik oldu

Zonguldak'ta kaldırımdan düşen adam hastanelik oldu

Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde yürüdüğü sırada dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağmurlu hava etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollar ise tehlike saçıyor.

Kaygan zeminde düştü

74 yaşındaki Mustafa S., kaldırımda yürüdüğü sırada kaygan zeminde dengesini kaybetti.

Yere düşen yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

İHA'nın aktarımına göre; yaralının sağlık durumunun ciddi olmadığı, tedbir amaçlı bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.