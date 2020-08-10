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    Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü

    Kontrolden çıkan kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 12:19
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    Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü

    Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı Balkaya Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DP 6649 plakalı kamyonet, bariyerlere çarparak 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.

    Kazada yaralanan sürücü ise çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü ViDEO

    Zonguldak ta kamyonet apartman boşluğuna düştü #1

    Zonguldak ta kamyonet apartman boşluğuna düştü #2

    Zonguldak ta kamyonet apartman boşluğuna düştü #3

    Zonguldak ta kamyonet apartman boşluğuna düştü #4

    Zonguldak ta kamyonet apartman boşluğuna düştü #5

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