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- Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü
Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü
Kontrolden çıkan kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 10.08.2020 - 12:19
- Güncelleme : 10.08.2020 - 12:19
Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı Balkaya Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DP 6649 plakalı kamyonet, bariyerlere çarparak 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.
Kazada yaralanan sürücü ise çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta kamyonet apartman boşluğuna düştü ViDEO